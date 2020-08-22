Лукашенко заявил, что Беларуси предлагают "ползучее уничтожение русского языка"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в Беларуси нельзя создавать языковую проблему, вводя "ползучее уничтожение русского языка, как предлагают оппоненты власти". Об этом он заявил сегодня на митинге в Гродно, передает "БЕЛТА", информирует УНН.
"В этом прекрасном регионе люди разговаривают на белорусском, русском, польском, литовском, украинском. Нам предлагают ползучее уничтожение русского языка. Мол, за неделю перейдем на белорусский. Зачем? Пусть люди говорят на том языке, на котором они хотят. Так было всегда", - заявил Лукашенко.
Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко призвал с понедельника закрыть все бастующие предприятия.