Лукашенко заявил, что Беларуси предлагают "ползучее уничтожение русского языка"

"В этом прекрасном регионе люди разговаривают на белорусском, русском, польском, литовском, украинском. Нам предлагают ползучее уничтожение русского языка. Мол, за неделю перейдем на белорусский. Зачем? Пусть люди говорят на том языке, на котором они хотят. Так было всегда", - заявил Лукашенко.

Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко призвал с понедельника закрыть все бастующие предприятия.