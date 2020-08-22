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Лукашенко закликав з понеділка закрити всі страйкуючі підприємства

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент Білорусії Олександр Лукашенко закликав з понеділка, 24 серпня, зупинити роботу підприємств, колектив яких страйкує. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на слова Лукашенка під час мітингу, інформує УНН.

Лукашенко закликав з понеділка закрити всі страйкуючі підприємства

"Я прошу губернатора, голів виконкомів: якщо хтось не хоче працювати, не змушуйте, не треба. Ми їх все одно не змусимо і не вмовимо. Країна переживе. Але якщо підприємство не працює, з понеділка замок на ворота, зупинимо, люди охолонуть, розберемося, кого потім запросити на це підприємство", - заявив президент на суботньому мітингу у Гродно.

Крім того, Лукашенко заявив, що приватні підприємства, за його інформацією, підштовхують людей на держпідприємствах до страйків. Вони, за його словами, таким чином хочуть відвоювати ринок.

Як повідомлялося раніше в УНН, Лукашенко заявив, що вперше за чверть століття привів армію у повну бойову готовність.

Нагадаємо, білоруський лідер прилетів на завод МКЗТ, де незадоволений натовп кричав йому: "Лукашенка - в автозак", "іди геть". До протестів приєдналися "Бєларуськалій", "Нафтан", "БелАЗ" та інші.

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