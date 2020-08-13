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Протести у Білорусі: до страйку приєдналися працівники заводу "БелАЗ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Працівники заводу "БелАЗ" вийшли до центральної прохідної і вимагають показати результати голосування, провести чесні вибори і вивести ОМОН з міста. Про це повідомляє УНН із посиланням на Tut.by.

"Працівники "БелАЗу" сьогодні о 12:00 вийшли до центральної прохідної, поговорити з ними прийшло керівництво міста та (керівництво - ред.) підприємства. Працівники вимагають у тому числі показати результати голосування по Жодіно, провести чесні вибори і вивести ОМОН з міста. Люди обурені тим, що автобуси "БелАЗу" виділялися міліції для затримування протестуючих", - пише видання.

Так, кілька сотень робочих "БелАЗу" призупинили роботу і вийшли до пресового цеху. До заводу також прийшли жителі Жодіно, кричать: "Влада з народом!", "БелАЗ, спасибі!". Через дорогу люди шикуються у ланцюг, а автомобілісти сигналять. Міліції на місці збору людей не видно.

Повідомляється, що керівництво заводу просить їх розійтися, кажуть, що "обідня перерва вже закінчилася".

Так, основна вимога робітників - щоб з міста прибрали ОМОН. Вони сказали керівництву міста, що не розійдуться, поки їхні вимоги не виконають. 

Видання додає, що кілька десятків робочих повернулися в цехи, але все більше людей збирається за прохідною "БелАЗу" - вже кілька сотень.

Як раніше повідомлялося в УНН, близько 700 людей були затримані під час протестів у Білорусі з 12 на 13 серпня

Нагадаємо, правоохоронці у Білорусі знову використовували зброю проти мітингарів.

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