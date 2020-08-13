Протести в Білорусі: правоохоронці знову використовували зброю

“Всього в результаті протиправних дій громадян 9-13 серпня постраждали 103 правоохоронці, з яких 28 госпіталізовано. Вчора в Мінську і в Барановичах знову були здійснені навмисні наїзди автомобілями на співробітників ДАІ. Для зупинки порушників правоохоронці використовували зброю", - сказано в повідомленні.

Окрім того, як вказано, у Мінську співробітники ОМОН затримали двох молодих людей 18 і 19 років, які "наповнювали пляшки запальною сумішшю".

Як повідомляв УНН, в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту через результати виборів президента країни.

Вранці 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже в той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента. Увечері 12 серпня стало відомо про ще двох затриманих українців. А 13 серпня - про ще одну.