Протесты в Беларуси: правоохранители снова использовали оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Во время протестов в Беларуси правоохранители накануне вновь использовали оружие, поскольку на них были осуществлены "нападения и наезды". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.
"Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы. Вчера в Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие", - говорится в сообщении.
Кроме того, как указано, в Минске сотрудники ОМОН задержали двух молодых людей 18 и 19 лет, которые "наполняли бутылки зажигательной смесью".
Как сообщал УНН, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста из-за результатов выборов президента страны.
Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента. Вечером 12 августа стало известно о еще двух задержанных украинцах. А 13 августа - еще об одной.