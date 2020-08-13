Протесты в Беларуси: к забастовке присоединились работники завода "БелАЗ"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Работники завода "БелАЗ" вышли к центральной проходной и требуют показать результаты голосования, провести честные выборы и вывести ОМОН из города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tut.by.
"Работники "БелАЗа" сегодня в 12:00 вышли к центральной проходной, поговорить с ними пришло руководство города и (руководство - ред.) предприятия. Работники требуют в том числе показать результаты голосования по Жодино, провести честные выборы и вывести ОМОН из города. Люди возмущены тем, что автобусы "БелАЗа" выделялись милиции для задержания протестующих", - пишет издание.
Так, несколько сотен рабочих "БелАЗа" приостановили работу и вышли к прессовому цеху. К заводу также пришли жители Жодино, которые кричат: "Власть с народом!", "БелАЗ, спасибо!". Через дорогу люди выстраиваются в цепь, а автомобилисты сигналят. Милиции на месте сбора людей не видно.
Сообщается, что руководство завода просит их разойтись, говорят, что "обеденный перерыв уже закончился".
Так, основное требование рабочих - чтобы из города убрали ОМОН. Они сказали руководству города, что не разойдутся, пока их требования не выполнят.
Издание добавляет, что несколько десятков рабочих вернулись в цеха, но все больше людей собирается за проходной "БелАЗа" - уже несколько сотен.
Как ранее сообщалось в УНН, около 700 человек были задержаны во время протестов в Беларуси с 12 на 13 августа.
Напомним, правоохранители в Беларуси снова использовали оружие против митингующих.