Лукашенко заявив, що вперше за чверть століття привів армію у повну бойову готовність

"Замість того, щоб займатися економікою і нагальними справами країни, доводиться приділяти увагу питанням стабілізації обстановки. Навіть не сказав би, що всередині країни... Перш за все це Мінськ. Навіть не хочу тут Гродно називати з позиції сьогоднішнього дня. Проте, що мене найбільше турбує, - до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за його словами, Білорусь бачить "серйозне ворушіння військ НАТО у безпосередній близькості від кордонів на території Польщі і Литви".

"Він (Лукашенко - ред.) у зв'язку з цим зазначив, що вперше за чверть століття довелося приймати найсерйозніше рішення, приводячи основні частини Збройних Сил у повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок", - пише "БЕЛТА".

Як повідомлялося раніше в УНН, Лукашенко про протести у Білорусі: все йде за планом "кольорових революцій".

Нагадаємо, 18 серпня Білорусь привела підрозділи армії на західному кордоні у повну бойову готовність.