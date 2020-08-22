Лукашенко заявив, що вперше за чверть століття привів армію у повну бойову готовність
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому довелося приймати найсерйозніше військове рішення за 25 років. Про це він заявив під час наради з керівництвом силового блоку, передає "БЕЛТА", інформує УНН.
"Замість того, щоб займатися економікою і нагальними справами країни, доводиться приділяти увагу питанням стабілізації обстановки. Навіть не сказав би, що всередині країни... Перш за все це Мінськ. Навіть не хочу тут Гродно називати з позиції сьогоднішнього дня. Проте, що мене найбільше турбує, - до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за його словами, Білорусь бачить "серйозне ворушіння військ НАТО у безпосередній близькості від кордонів на території Польщі і Литви".
"Він (Лукашенко - ред.) у зв'язку з цим зазначив, що вперше за чверть століття довелося приймати найсерйозніше рішення, приводячи основні частини Збройних Сил у повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок", - пише "БЕЛТА".
Як повідомлялося раніше в УНН, Лукашенко про протести у Білорусі: все йде за планом "кольорових революцій".
Нагадаємо, 18 серпня Білорусь привела підрозділи армії на західному кордоні у повну бойову готовність.