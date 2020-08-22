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Лукашенко заявил, что впервые за четверть века привел армию в полную боевую готовность

Киев • УНН

 • 18197 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему пришлось принимать самое серьезное военное решение за 25 лет. Об этом он заявил во время совещания с руководством силового блока, передает "БЕЛТА", информирует УНН.

Лукашенко заявил, что впервые за четверть века привел армию в полную боевую готовность

"Вместо того, чтобы заниматься экономикой и неотложными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки. Даже не сказал бы, что внутри страны... Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Однако, что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по его словам, Беларусь видит "серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от границ на территории Польши и Литвы".

"Он (Лукашенко - ред.) в связи с этим отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление", - пишет "БЕЛТА".

Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко о протестах в Беларуси: все идет по плану "цветных революций".

Напомним, 18 августа Беларусь привела подразделения армии на западной границе в полную боевую готовность.

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