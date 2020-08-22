Лукашенко призвал с понедельника закрыть все бастующие предприятия

"Я прошу губернатора, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает, с понедельника замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие", - заявил президент на субботнем митинге в Гродно.

Кроме того, Лукашенко заявил, что частные предприятия, по его информации, подталкивают людей на госпредприятиях к забастовкам. Они, по его словам, таким образом хотят отвоевать рынок.

Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко заявил, что впервые за четверть века привел армию в полную боевую готовность.

Напомним, белорусский лидер прилетел на завод МКЗТ, где недовольная толпа кричала ему: "Лукашенко - в автозак", "уходи". К протестам присоединились "Беларуськалий", "Нафтан", "БелАЗ" и другие.