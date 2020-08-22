Лукашенко заявив, що Білорусі пропонують "повзуче знищення російської мови"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що у Білорусі не можна створювати мовну проблему, вводячи "повзуче знищення російської мови, як пропонують опоненти влади". Про це він заявив сьогодні на мітингу в Гродно, передає "БЕЛТА", інформує УНН.
"У цьому прекрасному регіоні люди розмовляють білоруською, російською, польською, литовською, українською. Нам пропонують повзуче знищення російської мови. Мовляв, за тиждень перейдемо на білоруську. Навіщо? Нехай люди говорять на тій мові, на якій вони хочуть. Так було завжди", - заявив Лукашенко.
Як повідомлялося раніше в УНН, Лукашенко закликав з понеділка закрити всі страйкуючі підприємства.