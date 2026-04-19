Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Графики отключений электроэнергии
Лукашенко заявил о готовности к встрече с Трампом после подготовки "большой сделки"

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил о готовности к переговорам после согласования интересов обеих стран. Соглашение должно выйти за рамки снятия санкций.

Лукашенко заявил о готовности к встрече с Трампом после подготовки "большой сделки"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов провести встречу с президентом США Дональдом Трампом после подготовки "большого соглашения" между странами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В интервью российскому телеканалу RT Лукашенко отметил, что стороны должны согласовать параметры договоренностей до возможного контакта на высшем уровне.

Мы готовы к соглашению, но его нужно подготовить таким образом, чтобы оно отражало интересы как Соединенных Штатов, так и Беларуси

– заявил Лукашенко.

Он добавил, что потенциальное соглашение должно охватывать более широкий круг вопросов, чем только снятие санкций.

У нас есть гораздо больше вопросов для решения, и это предмет большого соглашения

– отметил он.

Контекст

Лукашенко является союзником Владимира Путина и поддерживал российское вторжение в Украину, хотя белорусские войска непосредственно не участвовали в боевых действиях.

В марте спецпредставитель Трампа Джон Коул заявлял, что возможный визит Лукашенко в США может состояться в ближайшее время.

Беларусь находится под западными санкциями из-за нарушений прав человека и поддержки России в войне против Украины.

