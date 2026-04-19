Лукашенко заявил о готовности к встрече с Трампом после подготовки "большой сделки"
Киев • УНН
Самопровозглашенный президент Беларуси заявил о готовности к переговорам после согласования интересов обеих стран. Соглашение должно выйти за рамки снятия санкций.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов провести встречу с президентом США Дональдом Трампом после подготовки "большого соглашения" между странами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
В интервью российскому телеканалу RT Лукашенко отметил, что стороны должны согласовать параметры договоренностей до возможного контакта на высшем уровне.
Мы готовы к соглашению, но его нужно подготовить таким образом, чтобы оно отражало интересы как Соединенных Штатов, так и Беларуси
Он добавил, что потенциальное соглашение должно охватывать более широкий круг вопросов, чем только снятие санкций.
У нас есть гораздо больше вопросов для решения, и это предмет большого соглашения
Контекст
Лукашенко является союзником Владимира Путина и поддерживал российское вторжение в Украину, хотя белорусские войска непосредственно не участвовали в боевых действиях.
В марте спецпредставитель Трампа Джон Коул заявлял, что возможный визит Лукашенко в США может состояться в ближайшее время.
Беларусь находится под западными санкциями из-за нарушений прав человека и поддержки России в войне против Украины.
