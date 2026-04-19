Лукашенко заявил о готовности к встрече с Трампом после подготовки "большой сделки"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов провести встречу с президентом США Дональдом Трампом после подготовки "большого соглашения" между странами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

В интервью российскому телеканалу RT Лукашенко отметил, что стороны должны согласовать параметры договоренностей до возможного контакта на высшем уровне.

Мы готовы к соглашению, но его нужно подготовить таким образом, чтобы оно отражало интересы как Соединенных Штатов, так и Беларуси

Он добавил, что потенциальное соглашение должно охватывать более широкий круг вопросов, чем только снятие санкций.

У нас есть гораздо больше вопросов для решения, и это предмет большого соглашения