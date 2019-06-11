Лукашенко недоволен работой белорусского Гидрометцентра

"С ними надо что-то делать: их надо либо разгонять, или привести в чувство. В лучшем случае в какой-то день (у них-ред.) 50-70% правдивости прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - заявил Лукашенко.

По его словам, он ориентируется на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12:00.



"Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться", - рассказал Лукашенко.



Напомним, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал декрет о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией.