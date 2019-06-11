Лукашенко незадоволений роботою білоруського Гідрометцентру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко незадоволений роботою Белгідромета та пригрозив "розігнати" їх. Про це УНН повідомляє з посиланням на БЕЛТА.
"З ними треба щось робити: їх треба або розганяти, або привести до тями. У кращому випадку в якийсь день (в них-ред.) 50-70% правдивості прогнозу погоди. Нам такий Гідрометцентр не потрібен", - заявив Лукашенко.
За його словами, він орієнтується на військових, які бачать в реальному часі погоду, підкажуть, де йдуть дощі по республіці та що буде в найближчі 12 годин.
"Майже на 100% дають точний прогноз, правда, короткий. Ми повинні знати, що відбувається, що буде завтра, післязавтра, щоб орієнтуватися", - розповів Лукашенко.
Нагадаємо, президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко підписав декрет про додаткові заходи щодо боротьби з корупцією.