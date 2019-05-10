Лукашенко підписав указ про посилення відповідальності за корупцію

“Встановити, що не підлягають поданням до умовно-дострокового звільнення або заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням особи, засуджені за вчинення корупційних злочинів”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє виданням БЕЛТА, начальник управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Генеральної прокуратури Білорусі Ігор Грейбо зазначив, що підписаний декрет, стане додатковою профілактичним заходом в боротьбі з корупцією: "всім посадовим особам дається зрозуміти, що ніякої поблажливості в разі вчинення ними протиправних діянь як при здійсненні кримінального переслідування, так і при від’їзді покарання не буде".

Він зазначив, що документ був розроблений за дорученням президента, пройшов узгодження з усіма держорганами.

“Корупція для будь-якої держави є однією із загроз безпеки, в тому числі національної. Корупційні злочини, безумовно, гальмують розвиток економічних, соціальних та інших процесів в суспільстві”, — сказав Грейбо.

Нагадаємо, Лукашенко звільнив колишнього начальника своєї охорони з Радбезу Білорусі.