Лукашенко подписал указ об усилении ответственности за коррупцию

“Установить, что не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким наказанием лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений”, — говорится в сообщении.

Как сообщает БЕЛТА, начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Белоруси Игорь Грейбо отметил, что подписанный декрет, станет дополнительной профилактической мерой в борьбе с коррупцией: “всем должностным лицам дается понять, что никакого снисхождения в случае совершения ими противоправных деяний как при осуществлении уголовного преследования, так и при отбытии наказания не будет”.

Он отметил, что документ был разработан по поручению президента, прошел согласование со всеми госорганами.

“Коррупция для любого государства является одной из угроз безопасности, в том числе национальной. Коррупционные преступления, безусловно, тормозят развитие экономических, социальных и иных процессов в обществе”, — сказал Грейбо.

Напомним, Лукашенко уволил бывшего начальника своей охраны из Совбеза Беларуси.