Лукашенко уволил бывшего начальника своей охраны из Совбеза Беларуси

До этого Втюрин долгое время работал начальником охраны президента Лукашенко.

"В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь постановляю: за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего, освободить полковника Втюрина Андрея Александровича от должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности республики", - сказано в указе.

Напомним, сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали заместителя секретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина.

Утверждается, что Втюрина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В самом КГБ его задержание не подтвердили и не опровергли.

Андрей Втюрин – уроженец России. Почти 20 лет он проработал в Службе безопасности президента Белоруссии, 7 лет возглавлял эту спецслужбу, занимающуюся охраной Александра Лукашенко. С 2014 года – на своей нынешней работе. Белорусские СМИ относили его к "ближнему кругу" Лукашенко и даже включали в число десяти самых влиятельных белорусов.