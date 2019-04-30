Лукашенко уволил бывшего начальника своей охраны из Совбеза Беларуси

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104015 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108305 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111047 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112116 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139169 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114628 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139743 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144920 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130323 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130363 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Лукашенко уволил бывшего начальника своей охраны из Совбеза Беларуси

Лукашенко уволил бывшего начальника своей охраны из Совбеза Беларуси

Киев  •  УНН

 • 8215 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина за "совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего". Указ об этом в среду опубликован на национальном правовом портале, сообщает УНН.

До этого Втюрин долгое время работал начальником охраны президента Лукашенко.

"В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь постановляю: за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего, освободить полковника Втюрина Андрея Александровича от должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности республики", - сказано в указе.

Напомним, сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали заместителя секретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина.

Утверждается, что Втюрина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В самом КГБ его задержание не подтвердили и не опровергли.

Андрей Втюрин – уроженец России. Почти 20 лет он проработал в Службе безопасности президента Белоруссии, 7 лет возглавлял эту спецслужбу, занимающуюся охраной Александра Лукашенко. С 2014 года – на своей нынешней работе. Белорусские СМИ относили его к "ближнему кругу" Лукашенко и даже включали в число десяти самых влиятельных белорусов.

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