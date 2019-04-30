В Беларуси КГБ задержал бывшего начальника охраны Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали заместителя секретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Утверждается, что Втюрина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В самом КГБ его задержание не подтвердили и не опровергли.
Андрей Втюрин – уроженец России. Почти 20 лет он проработал в Службе безопасности президента Белоруссии, 7 лет возглавлял эту спецслужбу, занимающуюся охраной Александра Лукашенко. С 2014 года – на своей нынешней работе. Белорусские СМИ относили его к "ближнему кругу" Лукашенко и даже включали в число десяти самых влиятельных белорусов.
Напомним, для некоторых украинских граждан посещения Беларуси опасно из-за действий российских спецслужб. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.