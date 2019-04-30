У Білорусі КДБ затримав колишнього начальника охорони Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Співробітники Комітету державної безпеки Білорусі затримали заступника секретаря Ради безпеки країни Андрія Втюріна. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Стверджується, що Втюріна підозрюють в отриманні хабара в особливо великому розмірі. У самому КДБ його затримання не підтвердили і не спростували.
Андрій Втюрін - уродженець Росії. Майже 20 років він пропрацював в Службі безпеки президента Білорусії, 7 років очолював цю спецслужбу, що займається охороною Олександра Лукашенка. З 2014 року - на своїй нинішній роботі. Білоруські ЗМІ відносили його до "ближнього кола" Лукашенка і навіть включали в число десяти найвпливовіших білорусів.
Нагадаємо, для деяких українських громадян відвідання Білорусі є небезпечним через дії російських спецслужб. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.