Лукашенко звільнив колишнього начальника своєї охорони з Радбезу Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади заступника держсекретаря Ради безпеки Андрія Втюріна за "вчинення проступків, які дискредитують звання військовослужбовця". Указ про це в середу опубліковано на національному правовому порталі, повідомляє УНН.
До цього Втюрін довгий час працював начальником охорони президента Лукашенка.
"Відповідно до статті 84 Конституції Республіки Білорусь постановляю: за вчинення проступків, які дискредитують звання військовослужбовця, звільнити полковника Втюрін Андрія Олександровича з посади заступника державного секретаря Ради безпеки республіки", - сказано в указі.
Нагадаємо, співробітники Комітету державної безпеки Білорусі затримали заступника секретаря Ради безпеки країни Андрія Втюріна.
Стверджується, що Втюріна підозрюють в отриманні хабара в особливо великому розмірі. У самому КДБ його затримання не підтвердили і не спростували.
Андрій Втюрін - уродженець Росії. Майже 20 років він пропрацював в Службі безпеки президента Білорусії, 7 років очолював цю спецслужбу, що займається охороною Олександра Лукашенка. З 2014 року - на своїй нинішній роботі. Білоруські ЗМІ відносили його до "ближнього кола" Лукашенка і навіть включали в число десяти найвпливовіших білорусів.