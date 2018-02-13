Лукашенко не видит альтернативы минской площадке для урегулирования конфликта в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что реальной альтернативы минской переговорной площадке для урегулирования конфликта в Украине на сегодняшний день не существует, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"По-прежнему с тревогой воспринимается развитие ситуации у нашего ближайшего южного соседа. Беларусь продолжает обеспечивать необходимые условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы. В 2017 году состоялось почти тридцать таких встреч. Полагаю, что, несмотря на различные и достаточно неожиданные заявления (для общественности, может быть, неожиданные, для меня - вполне ожидаемые заявления), реальной альтернативы этой переговорной площадке на сегодняшний день не существует", - сказал Лукашенко.
Напомним, Россия за три года не выполнила ни одного пункта из комплекса мер по имплементации минских соглашений.