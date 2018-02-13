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Лукашенко не бачить альтернативи мінському майданчику для врегулювання конфлікту в Україні

Лукашенко не бачить альтернативи мінському майданчику для врегулювання конфлікту в Україні

Київ • УНН

 • 7782 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що реальної альтернативи мінському переговорному майданчику для врегулювання конфлікту в Україні на сьогоднішній день не існує, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

"Як і раніше з тривогою сприймається розвиток ситуації у нашого найближчого південного сусіда. Білорусь продовжує забезпечувати необхідні умови для проведення регулярних засідань тристоронньої контактної групи. У 2017 році відбулося майже тридцять таких зустрічей. Думаю, що, незважаючи на різні і досить несподівані заяви (для громадськості, може бути, несподівані, для мене - цілком очікувані заяви), реальної альтернативи цьому переговорному майданчику на сьогоднішній день не існує", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Росія за три роки не виконала жодного пункту з комплексу заходів щодо імплементації мінських угод.

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