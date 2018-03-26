Лукашенко назвал оккупированную Абхазию "что-то непонятное"

Эти слова оскорбили “руководство” Абхазии. МИД страны опубликовал официальный комментарий на высказывание Лукашенко.

“Главе Белорусского государства должно быть хорошо известно, что Республика Абхазия является не „краем“ Грузии, а государством, суверенитет которого в 2008 году после агрессии Грузии в Южной Осетии был официально признан Российской Федерацией”, — говорится на сайте “МИД” Абхазии.

Стоит отметить, что Беларусь не признает ни Абхазию, ни Южную Осетию, как независимые государства.