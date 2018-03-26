Лукашенко назвав окуповану Абхазію "чимось незрозумілим"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Під час офіційного візиту Олександра Лукашенка до Грузії, білоруський лідер заявив, що Абхазія “перетворилася в щось незрозуміле”. В “МЗС” квазіреспублікі образилися. Про це передає УНН з посиланням на Белсат.
Ці слова образили “керівництво” Абхазії. МЗС країни опублікував офіційний коментар на висловлювання Лукашенка.
“Главі Білоруської держави має бути добре відомо, що Республіка Абхазія є не „краєм“ Грузії, а державою, суверенітет якої у 2008 році після агресії Грузії у Південній Осетії був офіційно визнаний Російською Федерацією”, — йдеться на сайті “МЗС” Абхазії.
Варто зазначити, що Білорусь не визнає ні Абхазію, ні Південну Осетію, як незалежні держави.