Луганщина: рашисты угрожают родителям за отказ учить детей по программе рф

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"На оккупированной части Луганской области продолжаются мероприятия, направленные на принудительную «любовь к родине». Жители Новопсковской громады жалуются на угрозы со стороны россиян за отказ отпускать ребенка в школу", - сообщили в ОВА.

Детали

По данным ОВА, если "коллаборанты узнают, что парень или девушка не участвует в учебном процессе по программе рф, домой сразу приезжают представители оккупантов и угрожают лишением родительских прав".

Дополнение

Глава ОВА Сергей Гайдай сообщал, что на оккупированных территориях россияне уничтожают всю школьную литературу и учебники, связанные с Украиной.