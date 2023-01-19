Луганщина: рашисты угрожают родителям за отказ учить детей по программе рф
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Новопскове в Луганской области российские оккупанты угрожают лишением родительских прав за отказ отпускать ребенка в школу, сообщили в Луганской ОВА в четверг, 19 января, в Telegram, пишет УНН.
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"На оккупированной части Луганской области продолжаются мероприятия, направленные на принудительную «любовь к родине». Жители Новопсковской громады жалуются на угрозы со стороны россиян за отказ отпускать ребенка в школу", - сообщили в ОВА.
Детали
По данным ОВА, если "коллаборанты узнают, что парень или девушка не участвует в учебном процессе по программе рф, домой сразу приезжают представители оккупантов и угрожают лишением родительских прав".
Дополнение
Глава ОВА Сергей Гайдай сообщал, что на оккупированных территориях россияне уничтожают всю школьную литературу и учебники, связанные с Украиной.