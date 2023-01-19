Луганщина: рашисти погрожують батькам за відмову вчити дітей за програмою рф

Цитата

"На окупованій частині Луганщини тривають заходи, спрямовані на примусову «любовь к родине». Жителі Новопсковської громади жаліються на погрози з боку росіян за відмову відпускати дитину до школи", - повідомили в ОВА.

Деталі

За даними ОВА, якщо "колаборанти дізнаються, що хлопець чи дівчина не бере участь у навчальному процесі за програмою рф, додому одразу приїжджають представники окупантів та погрожують позбавленням батьківських прав".

Доповнення

Голова ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що на окупованих територіях росіяни знищують усю шкільну літературу та підручники, пов'язані з Україною.