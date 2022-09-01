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Школи більшості громад Луганщини перевели на навчання онлайн - Гайдай

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Луганщині у школах 20 громад із 26 налаштовано та запущено освітній процес в онлайн-форматі. Тим часом на окупованих територіях росіяни знищують усю шкільну літературу та підручники, пов'язані з Україною, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН

Школи більшості громад Луганщини перевели на навчання онлайн - Гайдай

Цитата

"Ми змогли налагодити нормальну, стабільну онлайн-освіту для шкіл, середньотехнічних закладів, передвищих закладів і вишів наших луганських. Навіть один наш заклад, військовий ліцей, буде працювати в офлайні. Він переміщений в Київську область", - повідомив Гайдай.

Деталі

За словами голови Луганської ОВА, у школах 20 громад із 26 налаштовано та запущено освітній процес в онлайн-форматі. Він повідомив, що на тимчасово окупованих територіях залишилося близько 5 тисяч вчителів, деякі з них проводять навчання в онлайн-форматі за українською програмою для дітей, що там залишилися.

Як зазначає Гайдай, на деяких тимчасово окупованих територіях, де проходили активні бойові дії, росіяни не можуть запустити освітній процес, оскільки під час наступу були зруйновані навчальні заклади. Така ситуація у Попаснянському районі, Сєвєродонецьку та Рубіжному.

На територіях, де не проходили бої, додає він, окупанти намагаються нав'язувати російську освітню програму та "викидають" з освітнього процесу усе, що пов'язано з Україною: українську мову та літературу, історію України.

"Відроджується зараз младо... Гітлер'югенд був у нацистів, то тут на кшталт піонерії, росгвардії в дитячому такому варіанті. Вони навчають дітей стріляти, все налаштовано проти України. Їх зі шкільної парти вчать, що українці - це фашисти", - сказав Гайдай.

Нагадаємо

У міноборони рф повідомили, що на окупованих територіях України з 1 вересня відкриються 1422 школи.

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