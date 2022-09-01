Школы большинства громад Луганской области перевели на обучение онлайн - Гайдай

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"Мы смогли наладить нормальное, стабильное онлайн-образование для школ, среднетехнических заведений, высших заведений и вузов наших луганских. Даже одно наше заведение, военный лицей, будет работать офлайн. Оно перемещено в Киевскую область", - сообщил Гайдай.

Детали

По словам главы Луганской ОВА, в школах 20 громад из 26 настроен и запущен образовательный процесс в онлайн-формате. Он сообщил, что на временно оккупированных территориях осталось около 5 тысяч учителей, некоторые из них проводят обучение для оставшихся там детей по украинской программе в онлайн-формате.

Как отмечает Гайдай, на некоторых временно оккупированных территориях, где проходили активные боевые действия, россияне не могут запустить образовательный процесс, поскольку при наступлении были разрушены учебные заведения. Такая ситуация в Попаснянском районе, Северодонецке и Рубежном.

На территориях, где не проходили бои, добавляет он, оккупанты пытаются навязывать российскую образовательную программу и "выбрасывают" из образовательного процесса все, что связано с Украиной: украинский язык и литературу, историю Украины.

"Возрождается сейчас младо... Гитлерюгенд был у нацистов, то здесь это вроде пионерии, росгвардии в детском таком варианте. Они учат детей стрелять, все настроено против Украины. Их со школьной парты учат, что украинцы - это фашисты", - сказал Гайдай.

Напомним

В минобороны рф сообщили, что на оккупированных территориях Украины с 1 сентября откроются 1422 школы.