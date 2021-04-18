Луческу прокомментировал победу "Динамо" над "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал журналистам победную игру против донецкого "Шахтера". Об этом сообщает сайт ФК Шахтер, передает УНН.
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Отмечается, что Луческу “было психологически сложно” играть против бывшей команды.
“Мне сложно было за такой короткий период организовать игру Динамо и добиться результата. Мы это сделали. С человеческой точки зрения по отношению к Шахтеру мне трудно. Никакая это не месть — даже речи об этом не может быть”, — заявил Луческу.
Тренер отметил, что Динамо удалось победить, хорошо организовав игру в обороне.
“Зрелищной игры сегодня не было. Мы очень хорошо организовали оборону. Со своей большой опыт я знаю, что чемпионат выигрывается благодаря организации игры в обороне”, — сообщил Луческу.
Детали
Он добавил, что после матча поздравил игроков с победой, отметив игру после отбора мяча.
“Я после матча поздравил футболистов и сказал: молодцы, спасибо за игру в обороне, за то, как вы меня слушали, как разумно вы провели матч, но после отбора мяча мне не нравилось, как вы распоряжались им. Еще есть над чем работать”, — считает тренер.
Напомним
17 апреля “Динамо” со счетом 1: 0 победил “Шахтер” в поединке украинской Премьер-лиги и оказалось в шаге от завоевания чемпионства.