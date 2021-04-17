Гол з пенальті допоміг "Динамо" обіграти "Шахтар"

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Донецький "Шахтар" на НСК "Олімпійський" приймав київське "Динамо" в центральному протистоянні 22 туру УПЛ, передає кореспондент УНН.

Деталі

За доволі рівного першого тайму у поєдинку "динамівці" зуміли повести у рахунку. Маркос Антоніо за невеликий поштовх сзаду по ногах суперника отримав призначення пенальті в бік воріт "гірнків".

Анатолій Трубін вгадав політ м’яча при виконанні пенальті Карлосом Де Пена, але не зумів врятувати донеччан - 1:0.
У другому таймі команди більшу частину провели у боротьбі в середині поля. Як наслідок рахунок залишився незмінним - 1:0.

Склади команд:

"Шахтар" - Трубін, Матвієнко, Додо, Бондар, Кривцов, Майкон (Судаков, 82), Степаненко, Марлос (Дентіньо, 71), Маркос Антоніо (Тете, 46), Соломон (Фернандо Педро, 64), Мораес.

"Динамо" - Бущан, Забарний, Караваєв (Циганков, 74), Попов, Кендзьора, де Пена (Родрігеш, 71), Андрієвський (Шапаренко, 71), Буяльський (Гармаш, 80), Шепелев, Миколенко, Бесєдін.

Доповнення

"Динамо" збільшило перевагу в турнірній таблиці над "Шахтарем" до 10-ти пунктів - 55 проти 45. У наступному турі в гості до "Динамо" приїдить "Інгулець", а "Шахтар" в гостях змагатиметься із "Олександрією".

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