Гол с пенальти помог "Динамо" обыграть "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Донецкий "Шахтер" на НСК "Олимпийский" принимал киевское "Динамо" в центральном противостоянии 22 тура УПЛ, передает корреспондент УНН.
Детали
При достаточно равном первом тайме в матче "динамовцы" сумели повести в счете. Маркос Антонио за небольшой пинок сзади по ногам соперника получил назначение пенальти в сторону ворот "горняков".
Анатолий Трубин угадал полет мяча при выполнении пенальти Карлосом Де Пена, но не сумел спасти дончан - 1:0.
Во втором тайме команды большую часть провели в борьбе в середине поля. В результате счет остался неизменным - 1:0.
Составы команд:
"Шахтер" - Трубин, Матвиенко, Додо, Бондарь, Кривцов, Майкон (Судаков, 82), Степаненко, Марлос (Дентиньо, 71), Маркос Антонио (Тете, 46), Соломон (Фернандо Педро, 64), Мораес.
"Динамо" - Бущан, мешкотно, Караваев (Цыганков, 74), Попов, Кендзера, Де Пена (Родригеш, 71), Андриевский (Шапаренко, 71), Буяльский (Гармаш, 80), Шепелев, Миколенко, Беседин.
Дополнение
"Динамо" увеличило преимущество в турнирной таблице над "Шахтером" до 10-ти пунктов - 55 против 45. В следующем туре в гости к "Динамо" приедет "Ингулец", а "Шахтер" в гостях сразится с "Александрией".