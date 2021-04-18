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Луческу прокоментував перемогу "Динамо" над "Шахтарем"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував журналістам переможну гру проти донецького "Шахтаря". Про це повідомляє сайт ФК Шахтар, передає УНН.

Цитата

Зазначається, що Луческу “було психологічно складно” грати проти колишньої команди.

“Мені складно було за такий короткий період організувати гру Динамо і добитися результату. Ми це зробили. З людської точки зору по відношенню до Шахтаря мені важко. Ніяка це не помста — навіть мови про це не може бути”, — заявив Луческу.

Тренер відзначив, що Динамо вдалося перемогти, добре організувавши гру в обороні.

“Видовищної гри сьогодні не було. Ми дуже добре організували оборону. Зі свого великого досвіду я знаю, що чемпіонат виграється завдяки організації гри в обороні”, — повідомив Луческу.

Деталі

Він додав, що після матчу привітав гравців з перемогою, вказавши на гру після відбору м’яча.

“Я після матчу привітав футболістів і сказав: молодці, спасибі за гру в обороні, за те, як ви мене слухали, як розумно ви провели матч, але після відбору м’яча мені не подобалося, як ви розпоряджалися їм. Ще є над чим працювати”, — вважає тренер.

Нагадаємо

17 квітня “Динамо” з рахунком 1:0 перемогло “Шахтар” у поєдинку української Прем’єр-ліги і опинилося за крок від завоювання чемпіонства.

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