Луческу прокоментував перемогу "Динамо" над "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував журналістам переможну гру проти донецького "Шахтаря". Про це повідомляє сайт ФК Шахтар, передає УНН.
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Зазначається, що Луческу “було психологічно складно” грати проти колишньої команди.
“Мені складно було за такий короткий період організувати гру Динамо і добитися результату. Ми це зробили. З людської точки зору по відношенню до Шахтаря мені важко. Ніяка це не помста — навіть мови про це не може бути”, — заявив Луческу.
Тренер відзначив, що Динамо вдалося перемогти, добре організувавши гру в обороні.
“Видовищної гри сьогодні не було. Ми дуже добре організували оборону. Зі свого великого досвіду я знаю, що чемпіонат виграється завдяки організації гри в обороні”, — повідомив Луческу.
Деталі
Він додав, що після матчу привітав гравців з перемогою, вказавши на гру після відбору м’яча.
“Я після матчу привітав футболістів і сказав: молодці, спасибі за гру в обороні, за те, як ви мене слухали, як розумно ви провели матч, але після відбору м’яча мені не подобалося, як ви розпоряджалися їм. Ще є над чим працювати”, — вважає тренер.
Нагадаємо
17 квітня “Динамо” з рахунком 1:0 перемогло “Шахтар” у поєдинку української Прем’єр-ліги і опинилося за крок від завоювання чемпіонства.