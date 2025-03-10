Лубінець обсудил с главой МККК судьбу украинцев в российском плену и оккупации

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и президентка Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер во время встречи в Женеве обсудили положение украинцев, находящихся в российском плену, а также системные нарушения прав граждан Украины со стороны рф. Об этом омбудсмен сообщил в Telegram, пишет УНН

Детали

Стороны сосредоточили внимание, в частности, на военнослужащих, незаконно задержанных гражданских лицах и детях, которых россияне депортировали, принудительно переместили и которые остаются на временно оккупированных территориях.

Разрабатываем новые инициативы для решения этих вопросов. Украина продолжает бороться за каждого своего гражданина и сделает все возможное для их возвращения и защиты их прав