Лубінець обсудил с главой МККК судьбу украинцев в российском плену и оккупации
Киев • УНН
Дмитрий Лубинець встретился с президентом Международного комитета Красного Креста в Женеве. Стороны обсудили положение украинских военнопленных и депортированных граждан, а также выработали новые инициативы.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и президентка Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер во время встречи в Женеве обсудили положение украинцев, находящихся в российском плену, а также системные нарушения прав граждан Украины со стороны рф. Об этом омбудсмен сообщил в Telegram, пишет УНН
Детали
Стороны сосредоточили внимание, в частности, на военнослужащих, незаконно задержанных гражданских лицах и детях, которых россияне депортировали, принудительно переместили и которые остаются на временно оккупированных территориях.
Разрабатываем новые инициативы для решения этих вопросов. Украина продолжает бороться за каждого своего гражданина и сделает все возможное для их возвращения и защиты их прав
Стали ли обмены пленных систематическими: Лубинец оценил ситуацию12.02.25, 13:15 • 25763 просмотра