Лубинец обратился в ООН из-за повреждения мечети в Киеве

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с официальным письмом к Мониторинговой миссии ООН из-за повреждения российскими обстрелами религиозных и культурных объектов в Украине. Об этом Омбудсман сообщил в Telegram, передает УНН.

Лубинец напомнил, что в результате одного из ударов россияне повредили Исламский культурный центр и его мечеть.

россия игнорирует тот факт, что религиозные и культурные объекты имеют особый статус в конфликтных ситуациях, и такие действия недопустимы в цивилизованном мире. Я уже направил письмо в Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине с целью привлечения внимания международного сообщества к нарушениям рф и фиксации этих преступлений - написал Лубинец.

Омбудсман указал, что рф осуществляет систематические нарушения прав человека и религиозных свобод. «Подчеркиваю, что такой варварский акт, направленный против мирного населения и религиозных учреждений грубо нарушает основные принципы международного гуманитарного права», - указал Лубинец.

Он также отметил, что еще от одного ракетного удара россиян получила значительные повреждения львовская школа. Выбитые окна, двери, кучи строительного мусора от разрушенных стен. «За партами в этой школе должны были сегодня сидеть маленькие украинцы», - добавил Омбудсман.

Другой удар россиян повредил историческое здание Центра спортивной медицины и реабилитации.