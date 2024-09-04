Лубінець звернувся до ООН через пошкодження мечеті в Києві

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернуся з офіційним листом до Моніторингової місії ООН через пошкодження російськими обстрілами релігійних та культурних об’єктів в Україні. Про це Омбудсман повідомив у Telegram, передає УНН.

Лубінець нагадав, що внаслідок одного з ударів росіяни пошкодили Ісламський культурний центр та його мечеть.

росія ігнорує той факт, що релігійні та культурні об’єкти мають особливий статус у конфліктних ситуаціях, і такі дії є неприпустимими в цивілізованому світі. Я вже направив лист до Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні з метою привернення уваги міжнародної спільноти до порушень рф та фіксації цих злочинів