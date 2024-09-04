Лубінець звернувся до ООН через пошкодження мечеті в Києві
Київ • УНН
Омбудсман України направив лист до Моніторингової місії ООН через пошкодження релігійних об'єктів російськими обстрілами. Лубінець закликав міжнародну спільноту засудити дії рф та посилити тиск для захисту культурних і релігійних об'єктів.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернуся з офіційним листом до Моніторингової місії ООН через пошкодження російськими обстрілами релігійних та культурних об’єктів в Україні. Про це Омбудсман повідомив у Telegram, передає УНН.
Лубінець нагадав, що внаслідок одного з ударів росіяни пошкодили Ісламський культурний центр та його мечеть.
росія ігнорує той факт, що релігійні та культурні об’єкти мають особливий статус у конфліктних ситуаціях, і такі дії є неприпустимими в цивілізованому світі. Я вже направив лист до Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні з метою привернення уваги міжнародної спільноти до порушень рф та фіксації цих злочинів
Омбудсман вказав, що рф здійснює систематичні порушення прав людини та релігійних свобод. "Наголошую, що такий варварський акт, спрямований проти мирного населення та релігійних установ грубо порушує основні принципи міжнародного гуманітарного права", - вказав Лубінець.
Він також наголосив, що ще від одного ракетного удару росіян зазнала значних пошкоджень львівська школа. Вибиті вікна, двері, купи будівельного сміття від зруйнованих стін. "За партами у цій школі мали сьогодні сидіти маленькі українці", - додав Омбудсман.
Інший удар росіян пошкодив історичну будівлю Центру спортивної медицини і реабілітації.
росія цинічно позбавляє людей отримувати необхідну медичну допомогу. Закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити ці дії та посилити тиск на державу-агресора з метою припинення подібних атак та забезпечення захисту культурних і релігійних об’єктів в Україні!