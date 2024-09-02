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"росія не поважає жодну релігію чи віру": Зеленський показав наслідки ракетної атаки рф у мечеті в Києві

"росія не поважає жодну релігію чи віру": Зеленський показав наслідки ракетної атаки рф у мечеті в Києві

Київ • УНН

 • 24766 перегляди

Росія завдала ракетного удару по Києву, пошкодивши ісламський культурний центр. Зеленський засудив атаку, заявивши, що РФ зневажає духовні цінності та веде війну проти людяності.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку рф, через яку зазнав значних пошкоджень у тому числі ісламський культурний центр в одній з мечетей Києва, пише УНН.

Деталі

"Це ісламський культурний центр в одній з мечетей Києва, що зазнав значних пошкоджень унаслідок ракетного удару росії по нашій столиці сьогодні вранці. росія зневажає духовні й людські цінності, не поважає жодну релігію чи віру. Вона не припиняє своєї нищівної кампанії проти українського народу, намагаючись знищити всі наші громади і навіть святині", - написав Зеленський у X, оприлюднивши фото наслідків ворожого удару.

Він зазначив, що загалом за ніч росія випустила по Україні 35 ракет, зокрема балістичних, і 23 дрони.

"Світ має побачити, що війна росії спрямована не лише проти України, але й проти людяності, гідності та людського життя. Таким варварським діям не місце в сучасному світі. Міжнародна спільнота має рішуче засудити їх і відповісти жорсткими діями. Маємо разом протистояти російській агресії та вимагати відновлення справедливого миру на основі Формули миру й Статуту ООН", - підкреслив Президент.

Кулеба після атаки рф з північнокорейськими ракетами закликав азійські країни збільшити військову допомогу02.09.24, 12:52 • 51427 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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