"россия не уважает ни одну религию или веру": Зеленский показал последствия ракетной атаки рф в мечети в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф, из-за которой получил значительные повреждения в том числе исламский культурный центр в одной из мечетей Киева, пишет УНН.

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"Это исламский культурный центр в одной из мечетей Киева, получивший значительные повреждения в результате ракетного удара россии по нашей столице сегодня утром. россия презирает духовные и человеческие ценности, не уважает ни одну религию или веру. Она не прекращает своей сокрушительной кампании против украинского народа, пытаясь уничтожить все наши громады и даже святыни", - написал Зеленский в X, обнародовав фото последствий вражеского удара.

Он отметил, что всего за ночь россия выпустила по Украине 35 ракет, в том числе баллистических, и 23 дрона.

"Мир должен увидеть, что война россии направлена не только против Украины, но и против человечности, достоинства и человеческой жизни. Таким варварским действиям не место в современном мире. Международное сообщество должно решительно осудить их и ответить жесткими действиями. Мы должны вместе противостоять российской агрессии и требовать восстановления справедливого мира на основе Формулы мира и Устава ООН", - подчеркнул Президент.

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