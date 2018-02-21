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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60923 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73670 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76547 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106637 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Лотерейную индустрию страны хотят отдать тернопольскому велотренеру - нардеп

Лотерейную индустрию страны хотят отдать тернопольскому велотренеру - нардеп

Киев  •  УНН

 • 9111 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Монополистом лотерейного рынка страны может стать компания "УНЛ" (Национальная лотерея), оформленная на тернопольского велотренера через кипрскую компанию. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат Сергей Каплин.

“В Украине не может быть повторение Януковича, когда откровенно подставных лиц делали бенефициарами схем на миллиарды долларов. Не за это стоял Майдан, не за это гибнут люди на фронте и не за это страдают пенсионеры, получая мизерную пенсию.

Такие компании должны открыть соответствующие реестры и показать, кто является куратором данного лотерейного бизнеса. Ведь пока настоящие бенефициары не будут раскрыты — такие компании не имеют права представлять индустрию государственных лотерей”, — сказал он.

С.Каплин добавил, что наводить порядок на лотерейном рынке надо по прозрачности структуры собственности главных игроков.

“В цивилизованных странах средства от лотерей идут на социальные нужды. За счет таких поступлений заботятся о пенсионерах, финансируют инфраструктурные проекты. В Украине должно быть не иначе. Неурегулированность рынка приносит бюджету миллиардные убытки”, — сказал нардеп.

Напомним, Минфин представил проект лицензионных условий для лотерей, которым предусмотрел монополию для “УНЛ” и дискриминацию для других участников рынка.

Ранее УНН сообщал, что смена собственников в “УНЛ” состоялась в 2015 году. СМИ тогда писали, что компанию мошенническим путем отобрали у европейских владельцев Питера Шетти и Вульфа Кламмерта.

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