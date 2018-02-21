Лотерейну індустрію країни хочуть віддати тернопільському велотренеру – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Монополістом лотерейного ринку країни може стати компанія “УНЛ” (Національна лотерея), оформлена на тернопільського велотренера через кіпрську компанію. Про це в коментарі УНН повідомив народний депутат Сергій Каплін.
"В Україні не може бути повторення часів Януковича, коли відверто підставних осіб робили бенефіціарами схем на мільярди доларів. Не за це стояв Майдан, не за це гинуть люди на фронті і не за це страждають пенсіонери, отримуючи мізерну пенсію.
Такі компанії мають відкрити відповідні реєстри і показати, хто є куратором даного лотерейного бізнесу. Адже допоки справжні бенефіціари не будуть розкриті - такі компанії не мають права представляти індустрію державних лотерей", - сказав він.
С.Каплін додав, що наводити лад на лотерейному ринку треба з прозорості структури власності головних гравців.
"У цивілізованих країнах кошти від лотерей ідуть на соціальні потреби. За рахунок таких надходжень дбають про пенсіонерів, фінансують інфраструктурні проекти. В Україні має бути не інакше. Неврегульованість ринку приносить бюджету мільярдні збитки", - сказав нардеп.
Нагадаємо, Мінфін представив проект ліцензійних умов для лотерей, яким передбачив монополію для “УНЛ” та дискримінацію для інших учасників ринку.
Раніше УНН повідомляв, що зміна власників в “УНЛ” відбулась у 2015 році. ЗМІ тоді писали, що компанію шахрайським шляхом відібрали у європейських власників Пітера Шетті та Вульфа Кламмерта.