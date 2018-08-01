Лотерейный выигрыш помог британцу спасти рок-фестиваль

Сообщается, что Бэйфорд стал обладателем многомиллионного выигрыша в 2012 году. Благодаря ему, Адриан смог приобрести поместье с садом в 36 гектаров стоимостью в 6 млн фунтов стерлингов. Именно там сейчас и проходит ежегодный рок-фестиваль, который он решил спасти от закрытия и поддержать.

"Первый рок-фестиваль стартовал 14 лет назад. Уже в текущем году мероприятие посетило 75 музыкальных групп", - рассказал британец.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, супружеская пара из Хмельницкой области, спустя два года после трехмиллионного выигрыша в лотерею “Лото-Забава” обзавелась новым авто, сельхозтехникой, сделала ремонт в доме, провела центральное водоснабжение и теперь готовится отправить детей и внуков на отдых.

Строитель из Черкасской области после выигрыша 1 млн грн в “Лото-Забава” сделал капитальный ремонт в доме, купил авто и впервые в жизни отправился с семьей на море.

Восемнадцать лет ждал свой выигрыш житель Тернопольской области Григорий Цапура. Долгожданный миллион он выиграл в феврале этого года. Деньги пришлись как нельзя кстати: часть выигрыша он сразу потратит на лечение.

Это всего три истории счастливых обладателей лотерейных выигрышей “Лото-Забава”. Всего же их 298. Именно стольким украинским игрокам повезло сорвать куш в один миллион гривен и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”.