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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 17517 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119145 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166380 просмотра

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Лотерейный выигрыш помог британцу спасти рок-фестиваль

Лотерейный выигрыш помог британцу спасти рок-фестиваль

Киев  •  УНН

 • 7555 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Лотерейный выигрыш размером в 148 млн фунтов стерлингов (194 млн долл. США) помог британцу Адриану Бэйфорду спасти ежегодный рок-фестиваль. Об этом сообщается The Sun, передает УНН.

Сообщается, что Бэйфорд стал обладателем многомиллионного выигрыша в 2012 году. Благодаря ему, Адриан смог приобрести поместье с садом в 36 гектаров стоимостью в 6 млн фунтов стерлингов. Именно там сейчас и проходит ежегодный рок-фестиваль, который он решил спасти от закрытия и поддержать.

"Первый рок-фестиваль стартовал 14 лет назад. Уже в текущем году мероприятие посетило 75 музыкальных групп", - рассказал британец.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, супружеская пара из Хмельницкой области, спустя два года после трехмиллионного выигрыша в лотерею “Лото-Забава” обзавелась новым авто, сельхозтехникой, сделала ремонт в доме, провела центральное водоснабжение и теперь готовится отправить детей и внуков на отдых.

Строитель из Черкасской области после выигрыша 1 млн грн в “Лото-Забава” сделал капитальный ремонт в доме, купил авто и впервые в жизни отправился с семьей на море.

Восемнадцать лет ждал свой выигрыш житель Тернопольской области Григорий Цапура. Долгожданный миллион он выиграл в феврале этого года. Деньги пришлись как нельзя кстати: часть выигрыша он сразу потратит на лечение.

Это всего три истории счастливых обладателей лотерейных выигрышей “Лото-Забава”. Всего же их 298. Именно стольким украинским игрокам повезло сорвать куш в один миллион гривен и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”.

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