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Лотерейний виграш допоміг британцеві врятувати рок-фестиваль

Лотерейний виграш допоміг британцеві врятувати рок-фестиваль

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Лотерейний виграш розміром в 148 млн фунтів стерлінгів (194 млн дол. США) допоміг британцеві Адріану Бейфорду врятувати щорічний рок-фестиваль. Про це повідомляється The Sun, передає УНН.

Повідомляється, що Бейфорд став володарем багатомільйонного виграшу в 2012 році. Завдяки йому, Адріан зміг придбати маєток з садом в 36 гектарів вартістю в 6 млн фунтів стерлінгів. Саме там зараз і проходить щорічний рок-фестиваль, який він вирішив врятувати від закриття і підтримати.

"Перший рок-фестиваль стартував 14 років тому. Вже в поточному році захід відвідало 75 музичних груп", - розповів британець.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.

Наприклад, подружня пара з Хмельницької області, через два роки після тримільйонного виграшу в лотерею "Лото-Забава" обзавелася новим авто, сільгосптехнікою, зробила ремонт в будинку, провела центральне водопостачання і тепер готується відправити дітей і онуків на відпочинок.

Будівельник з Черкаської області після виграшу 1 млн грн в "Лото-Забава" зробив капітальний ремонт в будинку, купив авто і вперше в житті відправився з сім'єю на море.

Вісімнадцять років чекав свій виграш житель Тернопільської області Григорій Цапура. Довгоочікуваний мільйон він виграв в лютому цього року. Гроші виявилися вельми доречними: частину виграшу він відразу витратить на лікування.

Це всього три історії щасливих володарів лотерейних виграшів "Лото-Забава". Всього ж їх 298. Саме стільком українським гравцям пощастило зірвати куш в один мільйон гривень і більше в цій лотереї компанії "М.С.Л.".

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