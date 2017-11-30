Лотерея обогатила игрока из Львовской области на 200 тыс. грн

Речь идет о лотерее "ТИП". Выигрышный билет был приобретен на фирменном столе "М.С.Л.", что находится на автостанции по адресу: ул. Львовская, 2.

В компании отметили, что оформить свой выигрыш счастливчик может в ближайшем представительстве лотерейного оператора.

"Этот выигрыш стал уже 129-м среди всех сорванных главных призов лотереи "ТИП" и "ТОП" с момента их старта и четвертым главным призом "ТИП" в этом году", - рассказали в "М.С.Л."

Последний раз 200 тыс. грн выиграл игрок из Мелитополя.

Розыгрыши лотереи "ТИП" и "ТОП" происходят ежедневно в эфире одного из телеканалов. Стоимость одного лотерейного билета составляет 2 или 5 грн, в зависимости от выбранной лотереи.

Напомним, лотерейный оператор "М.С.Л." проводит такие популярные лотереи, как "Лото-Забава", "Спортпрогноз", "Мегалот" и другие. В 2014 году эта компания была признана самым крупным плательщиком военного сбора Украины.