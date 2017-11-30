Лотерея збагатила гравця зі Львівщини на 200 тис. грн

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Соснівці Львівської області виграли 200 тисяч гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

Йдеться про лотерею “ТІП”. Виграшний білет було придбано на фірмовому столі “М.С.Л.”, що знаходиться на автостанції за адресою: вул. Львівська, 2.

У компанії зазначили, що оформити свій виграш щасливчик може в найближчому представництві лотерейного оператора.

“Цей виграш став вже 129-м серед усіх зірваних головних призів лотерей „ТІП“ і „ТОП“ з моменту їх старту і четвертим головним призом „ТІП“ цього року”, — розповіли у “М.С.Л.”

Востаннє 200 тис. грн виграв гравець з Мелітополя.

Розіграши лотереї “ТІП” і “ТОП” відбуваються щодня в ефірі одного з телеканалів. Вартість одного лотерейного білету становить 2 або 5 грн, залежно від обраної лотереї.

Нагадаємо, лотерейний оператор “М.С.Л.” проводить такі популярні лотереї, як “Лото-Забава”, “Спортпрогноз”, “Мегалот” та інші. У 2014 році ця компанія була визнана найбільшим платником військового збору України.

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