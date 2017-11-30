Лотерея збагатила гравця зі Львівщини на 200 тис. грн

Йдеться про лотерею “ТІП”. Виграшний білет було придбано на фірмовому столі “М.С.Л.”, що знаходиться на автостанції за адресою: вул. Львівська, 2.

У компанії зазначили, що оформити свій виграш щасливчик може в найближчому представництві лотерейного оператора.

“Цей виграш став вже 129-м серед усіх зірваних головних призів лотерей „ТІП“ і „ТОП“ з моменту їх старту і четвертим головним призом „ТІП“ цього року”, — розповіли у “М.С.Л.”

Востаннє 200 тис. грн виграв гравець з Мелітополя.

Розіграши лотереї “ТІП” і “ТОП” відбуваються щодня в ефірі одного з телеканалів. Вартість одного лотерейного білету становить 2 або 5 грн, залежно від обраної лотереї.

Нагадаємо, лотерейний оператор “М.С.Л.” проводить такі популярні лотереї, як “Лото-Забава”, “Спортпрогноз”, “Мегалот” та інші. У 2014 році ця компанія була визнана найбільшим платником військового збору України.