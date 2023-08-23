Лондон собирается в ближайшее время поставить "вагнер" в один ряд с "Аль-Каидой" и "ИГИЛ" - FT

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Великобритания в ближайшее время объявит "группу вагнера" террористической организацией, со ссылкой на источники сообщает Financial Times, пишет УНН.

Цитата

"По словам инсайдеров в британском правительстве, Великобритания объявит "группу вагнера" террористической организацией «в течение нескольких недель» в рамках новых мер по подавлению сети российских наемников", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, ожидается, что министр внутренних дел страны Суэлла Браверман "вскоре объявит" об этом "в соответствии с полномочиями, предусмотренными Законом о терроризме 2000 года".

"Запрет выходит за рамки санкций, поскольку фактически запрещает организацию в соответствии с законодательством Великобритании и объявляет уголовным преступлением принадлежность к этой группе, поощрение поддержки, помощь или использование логотипа этой группы", - говорится в сообщении.

Как указано, "запрет "вагнера" поместил бы ее в ту же юридическую категорию в Великобритании, что и "Аль-Каиду", "ИГИЛ" и "Хезболлу".

"Этот шаг последовал за обвинениями депутатов в бездействии правительства: одна межпартийная группа парламентариев в прошлом месяце назвала подход Великобритании к борьбе с "вагнером" «крайне не впечатляющим»", пишет издание.

Дополнение

Великобритания уже ввела санкции против "группы вагнера", ее основателя евгения пригожина и ряда старших командиров сети.

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