Лондон збирається найближчим часом поставити "вагнер" в один ряд з "Аль-Каїдою" та "ІДІЛ" - FT
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Велика Британія найближчим часом оголосить "групу вагнера" терористичною організацією, з посиланням на джерела повідомляє Financial Times, пише УНН.
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"За словами інсайдерів у британському уряді, Велика Британія оголосить "групу вагнера" терористичною організацією «протягом кількох тижнів» у межах нових заходів щодо придушення мережі російських найманців", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, очікується, що міністр внутрішніх справ країни Суелла Браверман "невдовзі оголосить" про це "відповідно до повноважень, передбачених Законом про тероризм 2000 року".
"Ззаборона виходить за межі санкцій, оскільки фактично забороняє організацію відповідно до законодавства Великої Британії та оголошує кримінальним злочином належність до цієї групи, заохочення підтримки, допомога чи використання логотипу цієї групи", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, "заборона "вагнера" помістила б її в ту ж юридичну категорію у Великій Британії, що й "Аль-Каїду", "ІДІЛ" та "Хезболлу".
"Цей крок послідував за звинуваченнями депутатів у бездіяльності уряду: одна міжпартійна група парламентаріїв минулого місяця назвала підхід Великої Британії до боротьби з вагнером «вкрай не вражаючим»", пише видання.
Доповнення
Велика Британія вже запровадила санкції проти "групи вагнера", її засновника євгеній пригожина та низки старших командирів мережі.