Лондон ввел новые жесткие санкции против военной машины путина: под ударом банки, олигархи и бизнес-элиты

Цитата

"Санкции нацелены на тех, кто способствует вторжению россии в Украину, включая группу Вагнера, несколько оборонных компаний и РЖД (Российские железные дороги)", - указали в британском МИД.

Детали

Сегодняшние санкции нацелены на ключевые отрасли, поддерживающие незаконное вторжение россии, включая РЖД и оборонную компанию "Кронштадт", основного производителя российских беспилотников. Группа Вагнера — организация российских наемников, которой, как сообщается, поручено убить президента Зеленского, также попала под санкции.

Под удар попали еще шесть банков, в том числе Альфа-банк, соучредителями которого являются олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан, которые ранее попали под санкции. Также под санкции попали, в частности, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Под санкции также попал крупнейший в мире производитель алмазов "Алроса".

Под санкции попали и нефтяной магнат-миллиардер Евгений Швидлер, основатель Тинькофф банка Олег Тиньков, генеральный директор крупнейшего российского банка "Сбербанк" Герман Греф, падчерица министра иностранных дел рф Сергея Лаврова Полина Ковалева. Галина Данильченко, которую россия назначила "мэром" Мелитополя, также попала под санкции — это первый случай, когда человек попал под санкции за сотрудничество с российскими войсками, которые сейчас находятся в Украине.

Активы всех тех, кто попал под санкции сегодня, будут заморожены в Великобритании, что означает, что ни один гражданин или компания из Великобритании не могут вести с ними дела, а лицам, на которых распространяется запрет на поездки, также запрещено въезжать в Великобританию или выезжать из нее.

Сегодняшние санкции доведут санкционированные Великобританией активы банков после вторжения до 500 миллиардов фунтов стерлингов (около 658 млрд долл.), а собственный капитал олигархов и членов их семей - до 150 миллиардов фунтов стерлингов (около 197 млрд долл.).

В общей сложности добавлено 59 новых физических и юридических лиц в санкционный список против россии и 6 - против беларуси.

Под санкции, в частности, попали белорусские банк "Дабрабыт", компании "Белбизнеслизинг", "Минотор-Сервис", "Авиакомпания Трансавиакспорт", "Белинвест-инжиниринг", "КБ Радар".

Комментарий главы МИД Великобритании

"Эти олигархи, бизнесмены и наемные головорезы замешаны в убийстве невинных мирных жителей, и правильно, что они платят за это цену. путин не должен питать иллюзий - мы едины с нашими союзниками и будем продолжать закручивать гайки в российской экономике, чтобы гарантировать его провал в Украине. Отступления не будет", - прокомментировала глава британского МИД Лиз Трасс.

Дополнение

Великобритания ввела санкции уже в отношении более 1000 физических и юридических лиц в рамках санкционного режима против россии с момента ее вторжения в Украину.