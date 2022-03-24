Лондон ввел новые жесткие санкции против военной машины путина: под ударом банки, олигархи и бизнес-элиты

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 11765 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 33148 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 56501 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 168177 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 98501 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 127514 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 157480 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 164193 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 366647 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139619 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
40%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 88997 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 78905 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 32220 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 76256 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 56832 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 10343 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 33155 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 168180 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 366648 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 364740 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Александр Сырский

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 24055 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 32741 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 102686 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 134704 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 153828 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Туполев Ту-22М

SpaceX Starship

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Лондон ввел новые жесткие санкции против военной машины путина: под ударом банки, олигархи и бизнес-элиты

Киев • УНН

 • 135682 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в четверг, 24 марта, объявила о 65 новых санкционных мерах против россии, направленных на отключение жизненно важных отраслей, которые подпитывают военную машину путина. Новые санкции нацелены на стратегические отрасли, банки и бизнес-элиты, сообщили в британском правительстве, пишет УНН.

Лондон ввел новые жесткие санкции против военной машины путина: под ударом банки, олигархи и бизнес-элиты

Цитата

"Санкции нацелены на тех, кто способствует вторжению россии в Украину, включая группу Вагнера, несколько оборонных компаний и РЖД (Российские железные дороги)", - указали в британском МИД.

Детали

Сегодняшние санкции нацелены на ключевые отрасли, поддерживающие незаконное вторжение россии, включая РЖД и оборонную компанию "Кронштадт", основного производителя российских беспилотников. Группа Вагнера — организация российских наемников, которой, как сообщается, поручено убить президента Зеленского, также попала под санкции.

Под удар попали еще шесть банков, в том числе Альфа-банк, соучредителями которого являются олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан, которые ранее попали под санкции. Также под санкции попали, в частности, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Под санкции также попал крупнейший в мире производитель алмазов "Алроса".

Под санкции попали и нефтяной магнат-миллиардер Евгений Швидлер, основатель Тинькофф банка Олег Тиньков, генеральный директор крупнейшего российского банка "Сбербанк" Герман Греф, падчерица министра иностранных дел рф Сергея Лаврова Полина Ковалева. Галина Данильченко, которую россия назначила "мэром" Мелитополя, также попала под санкции — это первый случай, когда человек попал под санкции за сотрудничество с российскими войсками, которые сейчас находятся в Украине.

Активы всех тех, кто попал под санкции сегодня, будут заморожены в Великобритании, что означает, что ни один гражданин или компания из Великобритании не могут вести с ними дела, а лицам, на которых распространяется запрет на поездки, также запрещено въезжать в Великобританию или выезжать из нее.

Сегодняшние санкции доведут санкционированные Великобританией активы банков после вторжения до 500 миллиардов фунтов стерлингов (около 658 млрд долл.), а собственный капитал олигархов и членов их семей - до 150 миллиардов фунтов стерлингов (около 197 млрд долл.).

В общей сложности добавлено 59 новых физических и юридических лиц в санкционный список против россии и 6 - против беларуси.

Под санкции, в частности, попали белорусские банк "Дабрабыт", компании "Белбизнеслизинг", "Минотор-Сервис", "Авиакомпания Трансавиакспорт", "Белинвест-инжиниринг", "КБ Радар".

Комментарий главы МИД Великобритании

"Эти олигархи, бизнесмены и наемные головорезы замешаны в убийстве невинных мирных жителей, и правильно, что они платят за это цену. путин не должен питать иллюзий - мы едины с нашими союзниками и будем продолжать закручивать гайки в российской экономике, чтобы гарантировать его провал в Украине. Отступления не будет", - прокомментировала глава британского МИД Лиз Трасс.

Дополнение

Великобритания ввела санкции уже в отношении более 1000 физических и юридических лиц в рамках санкционного режима против россии с момента ее вторжения в Украину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$58.66
Bitcoin
$76,221.50
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.80
Золото
$3,084.50
Ethereum
$1,455.33