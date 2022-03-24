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Лондон ввів нові жорсткі санкції проти військової машини путіна: під ударом банки, олігархи та бізнес-еліти

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у четвер, 24 березня, оголосила про 65 нових санкційних заходів проти росії, спрямованих на відключення життєво важливих галузей, які підживлюють військову машину путіна. Нові санкції націлені на стратегічні галузі, банки та бізнес-еліти, повідомили у британському уряді, пише УНН.

Лондон ввів нові жорсткі санкції проти військової машини путіна: під ударом банки, олігархи та бізнес-еліти

Цитата

"Санкції націлені на тих, хто сприяє вторгненню росії в Україну, включаючи групу Вагнера, кілька оборонних компаній та РЖД (Російські залізниці)", - вказали у британському МЗС.

Деталі

Сьогоднішні санкції націлені на ключові галузі, що підтримують незаконне вторгнення росії, включаючи РЖД та оборонну компанію "Кронштадт", основного виробника російських безпілотників. Група Вагнера — організація російських найманців, якій, як повідомляється, доручено вбити президента Зеленського, також потрапила під санкції.

Під удар потрапили ще шість банків, у тому числі Альфа-банк, співзасновниками якого є олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен і Герман Хан, які раніше потрапили під санкції. Також під санкції потрапили зокрема Газпромбанк, Россельхозбанк.

Під санкції також потрапив найбільший у світі виробник алмазів "Алроса".

Під санкції потрапили і нафтовий магнат-мільярдер Євген Швідлер, засновник Тінькофф банку Олег Тіньков, генеральний директор найбільшого російського банку "Сбербанк" Герман Греф, падчерка міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова Поліна Ковальова. Галина Данильченко, яку росія призначила "мером" Мелітополя, також потрапила під санкції — це перший випадок, коли людина потрапила під санкції за співпрацю з російськими військами, які зараз перебувають в Україні.

Активи всіх тих, хто потрапив під санкції сьогодні, будуть заморожені у Великій Британії, що означає, що жоден громадянин або компанія з Великої Британії не можуть вести з ними справи, а особам, на яких поширюється заборона на поїздки, також заборонено в'їжджати до Великої Британії або виїжджати з неї.

Сьогоднішні санкції доведуть санкціоновані Великою Британією активи банків після вторгнення до 500 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 658 млрд дол.), а власний капітал олігархів та членів їхніх сімей - до 150 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 197 млрд дол.).

Загалом додано 59 нових фізичних та юридичних осіб у санкційний список проти росії та 6 - проти білорусі.

Під санкції зокрема потрапили білоруські компанії банк "Дабрабит", "Белбізнеслізинг", "Мінотор-Сервіс", "Авіакомпанія Трансавіакспорт", "Белінвест-інжиніринг", "КБ Радар".

Коментар голови МЗС Великої Британії

"Ці олігархи, бізнесмени та наймані головорізи замішані у вбивстві безневинних мирних жителів, і правильно, що вони платять за це ціну. путін не повинен мати ілюзій — ми єдині з нашими союзниками і продовжуватимемо закручувати гайки в російській економіці, щоб гарантувати його провал в Україні. Відступу не буде", - прокоментувала голова британського МЗС Ліз Трасс.

Доповнення

Велика Британія запровадила санкції вже щодо понад 1000 фізичних та юридичних осіб у межах санкційного режиму проти росії з моменту її вторгнення в Україну.

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