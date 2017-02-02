Лондон не будет помогать Шотландии проводить еще один референдум о независимости - М.Феллон
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Лондон не будет помогать Шотландии проводить еще один референдум о выходе из состава Великобритании в течение председательства нынешнего парламента до 2020 года. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает УНН со ссылкой на Reuters.
На вопрос журналистов о том, будет ли он способствовать проведению нового референдума о независимости, М.Фэллон заявил, что пока нет такой необходимости.
"Мы дали понять, что нет никакой необходимости для второго референдума", - отметил М.Фэллон.
По его словам первый министр правительства Шотландии Николь Стерджен и ее подопечные должны уважать результат референдума 2014 года.
Отметим, в сентябре 2014 года в Шотландии уже проходил референдум о независимости страны. Тогда 55% жителей проголосовали против выхода Шотландии из Британии, а независимость страны поддержали 45% пришедших на участки.
Напомним, Шотландия пообещала опубликовать проект нового референдума о независимости.