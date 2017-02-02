Лондон не допомагатиме Шотландії проводити ще один референдум про незалежність – М.Феллон
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Лондон не допомагатиме Шотландії провести ще один референдум про вихід зі складу Великої Британії протягом головування нинішнього парламенту до 2020 року. Про це заявив державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Феллон, передає УНН з посиланням на Reuters.
На питання журналістів про те, чи сприятиме він проведенню нового референдуму про незалежність, М.Феллон заявив, що наразі немає такої необхідності.
"Ми дали зрозуміти, що немає ніякої необхідності для другого референдуму", - зазначив М.Феллон.
За його словами перший міністр уряду Шотландії Ніколь Стерджен та її підопічні повинні поважати результат референдуму 2014 року.
Зазначимо, у вересні 2014 року в Шотландії вже проходив референдум про незалежність країни. Тоді 55% жителів проголосували проти виходу Шотландії з Британії, а незалежність країни підтримали 45% тих, хто прийшов на дільниці.
Нагадаємо, Шотландія пообіцяла опублікувати проект нового референдуму про незалежність.