Лондон добавит в закон о Brexit точное время выхода из Евросоюза

"Мы прислушались к представителям общества и парламента и сделали это изменение, чтобы исключить любое недоразумение по поводу того, что такое "день выхода" и что он значит", - заявил глава министерства по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Он отметил, что поправка сделала "кристально ясным" намерение Великобритании покинуть ЕС в строго зафиксирован время.

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Ранее было известно, что Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 - ровно через два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. Теперь в Лондоне хотят, чтобы эта дата с указанием времени (23.00 GMT, или 00.00 по времени Брюсселя) была оформлена законодательно.

Напомним, Великобритания хочет наметить основные принципы общего соглашения с Европейским Союзом о переходных механизмы , которые будут применяться после Brexit, к первому кварталу 2018 года.