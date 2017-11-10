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Лондон додасть в закон про Brexit точний час виходу з Євросоюзу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Британський уряд внесе до законодавства з Brexit поправку із зазначенням точного часу, коли Великобританія покине Євросоюз. Про це пише Guardian передає УНН.

"Ми прислухалися до представників суспільства і парламенту і зробили цю зміну, щоб виключити будь-яке непорозуміння з приводу того, що таке "день виходу" і що він означає", - заявив глава міністерства з питань Brexit Девід Девіс.

Він зазначив, що поправка зробила "кристально ясним" намір Британії покинути ЄС в строго зафіксований час.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лідери країн ЄС схвалили підготовку до другої фази переговорів по Brexit

Раніше було відомо, що Великобританія повинна буде покинути ЄС 29 березня 2019 року - рівно через два роки після запуску Brexit, за який британці проголосували на референдумі в червні 2016 року. Тепер в Лондоні хочуть, щоб ця дата з зазначенням часу (23.00 GMT, або 00.00 за часом Брюсселя) була оформлена законодавчо.

Нагадаємо, Велика Британія хоче намітити основні принципи загальної угоди з Європейським Союзом про перехідні механізми, які будуть застосовуватися після Brexit, до першого кварталу 2018 року.

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